Samsung Galaxy Buds FE in offerta a 59€ su Amazon: sono un best buy

Le Samsung Galaxy Buds FE tornano in offerta su Amazon. Grazie alla promozione in corso in questo momento, infatti, gli auricolari true wireless della casa coreana sono ora acquistabili al prezzo scontato di 59 euro, con possibilità anche di optare per un pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato di seguito.

Samsung Galaxy Buds FE: il prezzo è giusto

Le Samsung Galaxy Buds FE sono ottime cuffie true wireless, ideali per chi è alla ricerca di auricolari Bluetooth di qualità ma vuole restare ben al di sotto dei 100 euro di spesa. Tra le caratteristiche principali delle Buds troviamo la cancellazione attiva del rumore ANC, con varie opzioni per gestire questa funzione, oltre alla cancellazione IA del rumore in chiamata.

Da notare anche un’ottima autonomia, con un massimo di 30 ore di utilizzo con una sola carica (considerando anche la carica aggiuntiva della custodia). Da segnalare anche i comandi touch sugli auricolari, per una gestione ancora più semplice della riproduzione.

Sfruttando la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è ora possibile acquistare i Samsung Galaxy Buds FE al prezzo scontato di 59 euro. L’offerta in questione è riservata a due colorazioni, la bianca e la nera. Le cuffie, inoltre, sono disponibili con un pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e con possibilità di pagare con carta di debito.

Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.