Samsung Galaxy Buds 3 Pro, riprendono le spedizioni dei modelli "aggiustati"

È stato un debutto turbolento, quello dei Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Non soltanto l’azienda è stata ampiamente criticata per (l’ovvia?) ispirazione ad Apple, ma i primi clienti si sono trovati a dover affrontare alcuni difetti e problemi che hanno costretto Samsung a interrompere temporaneamente vendite e spedizioni, facendo slittare la data di consegna a fine agosto. Problemi che sembrerebbero essere stati risolti: alcuni utenti di Reddit, localizzati negli Stati Uniti, hanno infatti comunicato di aver ricevuto la propria copia dei nuovi auricolari, in versione “rivisitata”.

E in effetti Samsung avrebbe confermato di aver ripreso le consegne, pur sottolineando che i tempi potrebbero variare a causa di ritardi. In una nota stampa inviata al sito web Android Authority, l’azienda ha spiegato: “Poiché siamo impegnati a garantire un inventario sufficiente a soddisfare la domanda dei nostri clienti, prevediamo un ritardo nella consegna. Stiamo lavorando diligentemente per consegnare i Galaxy Buds3 Pro il prima possibile e i clienti riceveranno i loro prodotti in sequenza, in base alla data dell’ordine”.

Quando in Italia?

Per quanto riguarda l’Italia, ancora non è chiaro se e quando riprenderanno le spedizioni di Samsung Galaxy Buds 3 Pro: ad oggi, sul sito web ufficiale, la data di spedizione per entrambe le colorazioni (Silver e White) risulta ancora il 23 agosto, quindi è probabile che gli utenti italiani dovranno aspettare ancora almeno dieci giorni prima di poter mettere le mani sui nuovi auricolari Samsung.

Ma come funzionano i “nuovi” Galaxy Buds 3 Pro? Dal momento che una delle criticità principali riguardava la fragilità dei gommini auricolari, gli utenti che li hanno ricevuti hanno riferito di non aver riscontrato più alcun problema da questo punto di vista. Riguardo la risoluzione degli agli altri difetti evidenziati, come le diverse altezze degli auricolari all’interno della custodia e residui di colore, ma anche cuciture non allineate, non ci sono conferme o smentite.