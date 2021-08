I nuovi Samsung Galaxy Buds 2 sono appena stati lanciati ufficialmente. I nuovi auricolari true wireless sono pensati per l'uso quotidiano, garantendo ottime performance sia in ascolto musicale che in chiamata. Tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Buds 2 ufficiali

Dotati di altoparlanti dinamici a due vie con questo wearable avrai a disposizione alti nitidi e chiari e bassi profondi. Non manca la cancellazione attiva del rumore a completare l'esperienza d'uso. Se invece è necessario rimanere in contatto con il mondo esterno, potrai scegliere fino a 3 livelli di percezione dei suoni ambientali.

Nessun problema nemmeno in chiamata: l'interlocutore ti sentirà sempre in modo perfetto, grazie a una nuova soluzione basata sul machine learning, in grado di filtrare i rumori di fondo.

Belli e di design, hanno forma curva e sono i più piccoli e leggeri di sempre. Inoltre, per migliore la vestibilità, potrai effettuare il test “Earbud fit” disponibile nell'app Galaxy Wearable.

Disponibili nei colori Graphite, White, Olive e Lavender, i nuovi Galaxy Buds 2 saranno disponibili sul mercato al prezzo di 149€. Prendendoli in preordine, potrai risparmiare 50€ e averli a 99€ appena.

