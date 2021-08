I prezzi europei delle Galaxy Buds 2 sono appena trapelati a pochi giorni dalla presentazione delle stesse. Di fatto, Samsung ha programmato l'evento Galaxy Unpacked per l'11 agosto e le due star dello spettacolo saranno lo Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3. Insieme ai telefoni pieghevoli, il colosso sudcoreano dovrebbe anche lanciare alcuni dispositivi indossabili come il Galaxy Watch4 e le cuffiw TWS Buds 2. Ora, prima dell'annuncio ufficiale, il prezzo di queste è emerso in rete.

Samsung Galaxy Buds2: cosa sappiamo?

Si dice che le Galaxy Buds 2 costeranno 172,90 euro, IVA inclusa. È interessante notare che questo è simile al prezzo di lancio delle Galaxy Buds+, ovvero 170€. In realtà, le perdite precedenti indicavano un cartellino di € 149. Ad ogni modo, anche per il prezzo appena riportato, sembra che gli auricolari saranno piuttosto impressionanti.

Per cominciare, le Buds 2 avranno un design in-ear simile al modello precedente. Di recente è stato confermato che saranno disponibili in quattro opzioni di colore: Black, White, Green e Violet. Si dice che siano dotati di funzionalità come la cancellazione attiva del rumore, una migliore connettività e una maggiore durata della batteria.

In precedenza, le Buds 2 con il numero di modello SM-R177 erano apparse all'interno del portale della FCC. Ha rivelato che i boccioli conterranno una batteria da 120 mAh e la custodia di ricarica avrà una cella della batteria da 500 mAh. Le gemme hanno il nome in codice “berry” e dovrebbero competere con le AirPods Pro di Apple.

Ancora pochi giorni di attesa e faremo la conoscenza dei nuovi prodotti di casa Samsung: siete curiosi? Tuttavia, non aspettatevi un Note21: non ci sarà quest'anno, purtroppo.

