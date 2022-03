Samsung Galaxy Buds 2 e Buds Live: svelata una nuova colorazione

Nella giornata di ieri, Samsung ha dato spazio alla presentazione dei nuovi smartphone di fascia media. Stiamo parlando di Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G, che fin da subito hanno destato molta curiosità da parte del pubblico.

Non si tratta però degli unici prodotti riguardo cui l'azienda ha in serbo delle piacevoli novità: infatti, Samsung Galaxy Buds 2 e Buds Live possono adesso contare su una nuova colorazione, che si aggiunge a quelle già finora disponibili.

Samsung Galaxy Buds 2 e Buds Live: eccoli in versione Onyx

Come sempre, le immagini valgono più di mille parole e quindi, senza ulteriori indugi, vi mostriamo la nuova colorazione Onyx per gli auricolari Bluetooth Samsung Galaxy Buds 2 e Galaxy Buds Live:

Una colorazione lucida che punta sulle tonalità dell'argento per conferire maggiore eleganza a Samsung Galaxy Buds 2 e Buds Live. Al momento sappiamo che questa nuova versione degli auricolari Bluetooth sarà disponibile per l'acquisto dal mese di aprile e solo sul sito ufficiale dell'azienda sudcoreana. Il nuovo colore Onyx andrà ad aggiungersi a quelli già finora presenti, vale a dire grafite, oliva, bianco e viola.

Samsung sta dimostrando molta attenzione nei confronti di questa tipologia di prodotti. I Galaxy Buds 2 sono stati presentati ​​nell'estate del 2021, durante l'evento Unpacked che ha visto l'ufficializzazione degli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3. Una delle caratteristiche più importanti di queste cuffiette TWS è il sistema di cancellazione dei rumori ambientali durante le chiamate.

I Galaxy Buds Live sono ancora più datati rispetto al precedente modello: questi auricolari Bluetooth di Samsung sono stati lanciati durante l'evento estivo Unpacked 2020, in dolce compagnia di uno smartphone top di gamma del calibro di Galaxy Note 20. Gli interessati devono sapere che i Galaxy Buds Live sono in omaggio con l'acquisto in preordine di Samsung Galaxy A53 5G sul sito ufficiale dell'azienda.