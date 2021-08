Dopo settimane di rumor e informazioni trapelate, le Samsung Galaxy Buds 2 sono comparse per pochi minuti su Amazon al prezzo di 149€.

La presentazione ufficiale è prevista tra pochi giorni, in occasione dell'evento programmato da Samsung per mercoledì 11 agosto. Le cuffie saranno disponibili in 4 colorazioni differenti e la spedizione è fissata al prossimo 27 agosto.

Le Galaxy Buds 2 non nascondono più alcun segreto, questa pubblicazione inaspettata su Amazon ha svelato gli utlimi dettagli delle prossime true wireless targate Samsung. Il prezzo di 149€ è in linea con quanto ipotizzato durante le scorse settimane, le Buds 2 sostituiscono il primo modello uscito nel 2019, venduto proprio in questa precisa fascia di prezzo.

Qualche giorno fa sono trapelate tutte le principali caratteristiche tecniche delle nuove Buds 2, non manca un sistema di cancellazione attiva del rumore, una durata della batteria aumentata, 3 microfoni integrati e connettività Bluetooth 5.2. Il design stondato e la finitura lucida è in linea con quanto visto sulle Galaxy Buds Pro, la custodia di ricarica resta compatibile con la ricarica wireless Qi.

Non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per assistere alla presentazione ufficiale delle Galaxy Buds 2, l'evento sarà trasmesso in live streaming sui canali social di Samsung.

Elettronica