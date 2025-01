Samsung Galaxy Book4 Ultra in offerta: Intel Core Ultre 7 e SSD da 1TB

Il Samsung Galaxy Book4 Ultra, un laptop di fascia alta con un design elegante e caratteristiche avanzate, è ora disponibile su Amazon al prezzo di 1.786,90€, con uno sconto del 23%. Ideale per professionisti e creatori di contenuti, questo dispositivo offre prestazioni eccellenti e una qualità visiva straordinaria.

Al cuore del Galaxy Book4 Ultra troviamo il processore Intel® Core™ Ultra 7, progettato per gestire con facilità attività impegnative come editing video, modellazione 3D e multitasking intenso. Abbinato a 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB, garantisce velocità, fluidità e ampio spazio per tutti i tuoi file.

Il laptop è dotato di un display touch da 16 pollici Dynamic AMOLED 2X, che offre una risoluzione eccezionale, colori vibranti e neri profondi. Perfetto per lavori creativi e streaming, il pannello assicura un’esperienza visiva coinvolgente, riducendo anche l’affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Low Blue Light.

Con il suo design sottile e la finitura Moonstone Gray, il Galaxy Book4 Ultra combina estetica e praticità. Nonostante la potenza, il dispositivo rimane leggero e facile da trasportare, ideale per lavorare in movimento.

Preinstallato con Windows 11 Home, il Galaxy Book4 Ultra offre un’interfaccia moderna e intuitiva, migliorando la produttività e la compatibilità con un’ampia gamma di software professionali.

Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon: il Samsung Galaxy Book4 Ultra è il compagno ideale per chi cerca potenza e stile in un unico dispositivo.