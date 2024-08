Samsung Galaxy Book4 Edge: sconto ASSURDO di 300 euro

Il Samsung Galaxy Book4 Edge rappresenta una delle più interessanti novità nel panorama dei laptop, con prestazioni e funzionalità che lo rendono il compagno ideale per chiunque desideri spingersi oltre i confini del lavoro e della creatività. Questo straordinario notebook è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 18%, un’opportunità imperdibile per portare a casa un dispositivo di altissima qualità a un prezzo vantaggioso. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 1.399,78 euro, anziché 1.699,00 euro.

Samsung Galaxy Book4 Edge: la tecnologia di ultima generazione

La potenza del Samsung Galaxy Book4 Edge risiede nel suo processore Snapdragon X Elite e nelle avanzate funzioni AI di nuova generazione. Queste caratteristiche garantiscono prestazioni senza compromessi, con una reattività e un’efficienza che permettono di affrontare anche le attività più complesse con facilità e velocità. Il sistema operativo Windows 11, integrato con intelligenza artificiale, rende l’esperienza di utilizzo fluida e intuitiva, adattandosi perfettamente alle esigenze di ogni utente.

Il display touchscreen Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz è un vero e proprio capolavoro tecnologico. La risoluzione altissima e i colori vividi trasformano ogni immagine in un’esperienza visiva eccezionale. Grazie alla riduzione della luce blu, gli occhi sono protetti anche durante lunghe sessioni di lavoro o di intrattenimento.

Il Galaxy Book4 Edge si distingue anche per la sua versatilità. Grazie alle due porte USB 4.0 e alla porta HDMI 2.1, è possibile collegare rapidamente altri dispositivi Galaxy o qualsiasi altro accessorio, rendendo la connettività un gioco da ragazzi. Il design sottile e leggero, abbinato a una batteria dalla durata eccezionale fino a 18 ore, consente di portare questo laptop ovunque senza preoccuparsi della ricarica. E con il caricabatterie rapido compatto da 65 W, tornare operativi è questione di pochi minuti.

Premendo il pulsante Copilot, si accede facilmente alle funzioni AI integrate, ideali per migliorare la produttività senza dover dipendere da una connessione internet. Il Samsung Galaxy Book4 Edge è più di un semplice laptop: è il futuro della tecnologia portatile, disponibile oggi con uno sconto eccezionale. Compralo a soli 1.399,78 euro.