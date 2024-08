Samsung Galaxy Book4 Edge in offerta su Amazon: Snapdragon Elite X Pro per grandi prestazioni

Il Samsung Galaxy Book4 Edge è un nuovissimo laptop di fascia alta, attualmente in offerta su Amazon a 1.899€, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo consigliato di 2.099€. Tutta la potenza del nuovo Snapdragon Elite X Pro, un potente chip pensato per offrire prestazioni ineguagliabili, supportando un gran numero di nuove applicazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Con 16GB di RAM e un SSD da 1TB, il Galaxy Book4 Edge è progettato per gestire facilmente multitasking e applicazioni esigenti.

Il display AMOLED 2X a 120Hz da 16 pollici offre colori vivaci e un’alta risoluzione, ideale per professionisti creativi e per chi lavora con contenuti visivi. Inoltre, il laptop include funzionalità avanzate come Microsoft Co-pilot, che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la produttività e l’esperienza utente. La batteria da 65Wh garantisce fino a ben 22 ore di autonomia, supportandoti per tutta la giornata lavorativa e oltre.

In termini di connettività, il Galaxy Book4 Edge è ben equipaggiato con porte Thunderbolt 4.0, HDMI 2.1, USB 3.2 e microSD, offrendo una grande versatilità per collegare diversi dispositivi. Il design sottile e leggero, combinato con una tastiera full-size e un touchpad spazioso, rende questo laptop una scelta eccellente per professionisti e utenti avanzati.

Non perdere l’occasione di averlo ad un ottimo prezzo: acquistalo subito approfittando di questo sconto. Al momento del checkout, se lo desideri, potrai anche decidere di pagarlo a rate.