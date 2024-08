Samsung Galaxy Book3 Ultra con RTX 4070 + Google Nest Hub: offerta clamorosa su Amazon

Laptop potentissimo e smart hub per la casa, il tutto in un insolito – ma ultra conveniente – bundle in offerta su Amazon. Con questa offerta ti porti a casa il Samsung Galaxy Book3 Ultra e il Google Nest Hub a soli 1788€. Non male, considerato che questo pacchetto in precedenza veniva proposto a circa 3000€.

Il Samsung Galaxy Book3 Ultra è un laptop di alta gamma, perfetto per utenti professionali e creativi che richiedono prestazioni elevate. Questo modello, con un display AMOLED da 16 pollici e risoluzione 3K (2880×1800), è alimentato da un processore Intel Core i9-13900H e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB di VRAM, rendendolo ideale per attività come il rendering video, la grafica avanzata e il gaming.

Con 32 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di storage SSD NVMe, offre velocità e spazio di archiviazione generosi. Il laptop è anche equipaggiato con una serie di porte, inclusi due Thunderbolt 4, un HDMI, e uno slot microSD, garantendo grande versatilità per connettersi a periferiche esterne. La batteria da 76Wh offre un’ottima autonomia, rendendolo adatto per lunghe sessioni di lavoro senza interruzioni.

In aggiunta, questo bundle include il Google Nest Hub (2a Generazione), un assistente domestico smart con display touchscreen che ti permette di controllare i dispositivi smart della tua casa, vedere video, ascoltare musica e gestire le tue attività quotidiane attraverso comandi vocali con Google Assistant. Questo dispositivo offre un modo comodo e intelligente per interagire con l’ecosistema Google e semplificare la gestione delle tue routine domestiche.

Con un prezzo di 1788 € invece di quasi 3000 €, questo bundle rappresenta un’occasione straordinaria per chi cerca un laptop potente e un assistente smart per la casa, offerti ad un prezzo decisamente competitivo.