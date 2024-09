Samsung Galaxy Book3 Pro 360: Intel Core i7 e AMOLED 2X ad un prezzo imperdibile

Il Samsung Galaxy Book3 Pro 360 è in offerta su Amazon con uno sconto del 19%, a un prezzo di 1.299,00€: per ancora poco tempo, hai l’occasione di risparmiare oltre 300€ sul suo normale prezzo di listino. Ciliegina sulla torta: lo puoi anche pagare a rate. Basterà selezionare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

1.610,80 €. Questo laptop 2-in-1 è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici, touch screen con supporto per la S Pen, ideale per creativi e professionisti che desiderano precisione nel disegno o nelle annotazioni. Al suo interno troviamo un processore Intel Core i7 di 13ª generazione, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, garantendo velocità e affidabilità anche con attività intense come il multitasking o l’editing di video.

Il Galaxy Book3 Pro 360 si distingue non solo per il suo hardware, ma anche per la sua portabilità e versatilità, grazie alla possibilità di ruotare lo schermo di 360 gradi, trasformandolo da laptop a tablet. Questo, unito alla potenza del processore Intel EVO e alla grafica integrata Intel Iris Xe, lo rende una macchina performante per chi cerca produttività e intrattenimento in un unico dispositivo. La batteria a lunga durata e la ricarica rapida completano l’esperienza, offrendo fino a diverse ore di autonomia.

Non lasciarti scappare questa occasione unica su Amazon. Approfitta dello sconto del 19% per avere uno dei laptop più versatili e potenti sul mercato ad un prezzo formidabile!