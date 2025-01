Samsung Galaxy Book 4 Edge: il laptop premium in super sconto su Amazon

Il Samsung Galaxy Book 4 Edge, un laptop di fascia alta progettato per offrire prestazioni eccellenti e un design elegante, è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 989,00€, con uno sconto del 42% rispetto al prezzo originale. Perfetto per professionisti, creativi e studenti, questo dispositivo offre potenza e portabilità senza compromessi.

Dotato di un display touch Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici, il Galaxy Book 4 Edge garantisce una qualità visiva straordinaria, con colori vivaci e dettagli nitidi. Le cornici sottili e il design raffinato in Moonstone Gray aggiungono un tocco di modernità, rendendolo ideale per ogni ambiente, dal lavoro alla casa.

Equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 7, il Galaxy Book 4 Edge è in grado di gestire con facilità applicazioni impegnative e multitasking avanzato. La combinazione di 16 GB di RAM e 1 TB di SSD assicura una velocità elevata e uno spazio ampio per file, progetti e programmi.

La batteria a lunga durata consente di lavorare o studiare per ore senza interruzioni, mentre la ricarica rapida ti permette di tornare operativo in poco tempo. Il supporto Wi-Fi 6E e le numerose porte, inclusi USB-C e HDMI, garantiscono una connettività flessibile e affidabile per tutte le esigenze.

Grazie a Windows 11 Home, il Galaxy Book 4 Edge offre un’interfaccia intuitiva e ottimizzata per la produttività, con funzionalità avanzate e un’integrazione perfetta con l’ecosistema Samsung. Non perdere altro tempo: mettilo subito nel carrello per averlo ad un prezzo fantastico!