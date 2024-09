Samsung Galaxy Book 3 è il notebook da prendere a meno di 500€ su Amazon (anche in 5 rate)

Il Samsung Galaxy Book 3 diventa sempre più interessante ed è ora protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto del portatile della casa coreana al prezzo scontato di 459 euro, con possibilità anche di completare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La versione in offerta è dotata dell’ottimo processore Intel Core i5-1335U, probabilmente la miglior CPU a cui si può ambire in questa fascia di prezzo Il modello è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 3: un best buy a meno di 500 euro

Il Samsung Galaxy Book 3 è uno dei migliori notebook low cost sul mercato, con finiture e un design da modello premium, ottime specifiche e un prezzo decisamente accessibile. Tra le specifiche troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD oltre al processore Intel Core i5-1335U.

Ci sono poi 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage SSD e una tastiera full size con layout italiano. Il sistema operativo è Windows 11. Il notebook ha una buona dotazione di porte (con HDMI, slot microSD, porte USB-A e USB-C) e pesa appena 1,58 chilogrammi, risultando facile da trasportare e utilizzare in mobilità.

Grazie alla nuova offerta Amazon in corso, il Samsung Galaxy Book 3 è ora disponibile al prezzo scontato di 459 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. L’offerta in questione è accessibile, per un breve periodo, tramite il box riportato qui di sotto.