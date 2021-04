L’elenco del Google Play Console ci permette di dare una prima occhiata al design frontale e alle specifiche chiave del nuovo midrange premium Galaxy A82 di casa Samsung. Brutte notizie per chi sperava di vedere il ritorno del flip-phone, purtroppo.

Samsung Galaxy A82: un’estetica molto classica

Rapporti recenti hanno rivelato che il colosso sudcoreano sta lavorando sullo smartphone Galaxy A82. È stato recentemente individuato nel sito di benchmark di Geekbench e nel database dell’autorità Bluetooth SIG. Ora il telefono è apparso all’interno del Google Play Console e dal sito possiamo dare un’occhiata al design frontale del dispositivo, nonché alle sue specifiche tecniche.

L’immagine del Galaxy A82 nel suo elenco di Google Play Console rivela che il device ha uno schermo perforato con selfiecam al seguito. Non è chiaro se si tratta di un’immagine segnaposto o di un rendering ufficiale del telefono. Noi speriamo che questa sia solo indicativa, perché se no significherebbe che l’OEM sudcoreano ha sacrificato il famoso design con slider.

Samsung Galaxy A82 visits Google Play Console. Key specifications revealed.

Android 11

6GB RAM

Sul fronte delle specifiche tecniche, notiamo che il device è alimentato dal chipset SM8150P di Qualcomm. Questo numero di modello conferma che l’A82 sarà alimentato dallo Snapdragon 855+. L’elenco Geekbench del telefono aveva rivelato anche la presenza di ben 4 GB di RAM. Osserviamo inoltre che questo potrebbe essere disponibile anche in una variante con 6 GB di RAM.

Il Galaxy A82 dovrebbe supportare una risoluzione dello schermo di 1080 x 2400 pixel e una densità dello schermo di 450 PPI. Il dispositivo verrà dotato del sistema operativo Android 11. La sua apparizione a Bluetooth SIG aveva rivelato il supporto al Bluetooth 5.0.

Il Galaxy A82 dovrebbe sostituire il Galaxy A80, mediogamma premium che ha debuttato con un design della fotocamera rotante a scorrimento nel 2019. Un recente rapporto ha suggerito che il terminale di nuova generazione avrebbe fatto uso di una fotocamera Sony Sony IMX686 da 64 megapixel.

Il famoso informatore Evan Blass invece, aveva dichiarato che tale lente sarebbe servita per “un doppio uso”, suggerendo così la presenza di un modulo rotante flip. Quindi, è consigliabile attendere ulteriori rapporti per sapere se il device in questione sarà dotato di una camera rotante a scorrimento come il suo predecessore o meno.

