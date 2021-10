Samsung Galaxy A73 potrebbe avere a bordo un display OLED cinese

Samsung tiene in modo particolare alla gamma degli smartphone Galaxy A: dati alla mano, questi dispositivi di fascia media sono stati fondamentali per i buoni risultati finanziari dell'azienda sudcoreana negli ultimi anni. Normalmente, Samsung fornisce tutti i display presenti nei modelli Galaxy ma, secondo le ultime indiscrezioni, la società potrebbe esternalizzare parte dell'attività affidandosi ad uno o più produttori cinesi per incrementare i margini di profitto.

Schermi OLED cinesi per i nuovi Samsung Galaxy A73?

Secondo un rapporto del sito TheElec, Samsung e il produttore di display cinesi BOE starebbero già sviluppando gli schermi da montare su Galaxy A73 2022. Tuttavia, non si tratterebbe dell'unica collaborazione avviata dal colosso sudcoreano: nel rapporto è stata menzionata anche la società cinese CSOT.

Ovviamente, per ora non ci sono conferme ufficiali in tal senso. Non si esclude quindi che Samsung intenda solamente valutare la qualità dei display OLED prodotti esternamente dalle sopracitate aziende, così da pianificare al meglio il processo produttivo (ed i relativi costi) riguardante le future unità.

Riguardo al Samsung Galaxy A73, tra le potenziali caratteristiche tecniche citiamo la fotocamera principale da 108 MP, il processore Qualcomm Snapdragon 750G e, chiaramente, il display da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ ed aspect ratio da 20:9, con una densità di pixel pari a 393 ppi.