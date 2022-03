Samsung Galaxy A73 5G: pura potenza con Snapdragon e 8GB di RAM

Samsung, come ben sappiamo, sta introducendo numerosi smartphone di fascia media, tra cui i dispositivi facenti parte della gamma Galaxy A con annessa funzione di connettività 5G.

Tra i telefoni più attesi abbiamo sicuramente il Samsung Galaxy A73 5G, che dovrebbe fare il suo esordio ufficiale entro la fine del mese. Buone, anzi ottime, notizie per quanto riguarda l'equipaggiamento tecnico.

Samsung Galaxy A73 5G sta arrivando: cosa sappiamo al momento

Grazie alle informazioni condivise dai colleghi di Galaxy Club, possiamo scoprire qualche dettaglio il più circa la scheda tecnica del Samsung Galaxy A73 5G: un nuovo benchmark è emerso online nelle ultime ore. L'elenco di Geekbench 5, per essere precisi, riporta che il telefono è stato registrato con il numero di modello SM-A736B, il che significa che si tratta della variante 5G internazionale.

In particolare, Samsung Galaxy A73 5G dovrebbe essere alimentato dallo stesso chipset Snapdragon 778G di Qualcomm che l'azienda sudcoreana installò sul modello aggiornato del Galaxy A52 presentato l'anno scorso, vale a dire il Samsung Galaxy A52s. Quest'ultimo è un telefono di fascia media molto convincente, per prestazioni e stabilità, indicato per gran parte dei consumatori.

Gli utenti dovrebbero quindi aspettarsi performance all'altezza anche con il Samsung Galaxy A73 5G, se non di livello addirittura superiore tenendo conto della presenza di ben 8 GB di memoria RAM a supporto del processore. Tuttavia, si potrebbe dover fare a meno del jack da 3,5 mm per cuffie ed auricolari cablati. In merito al sistema operativo, ci sarà Android 12 fin da subito pronto all'uso.

Come detto, lo smartphone potrebbe fare il suo esordio ufficiale sul mercato durante le prossime settimane, ad un prezzo di vendita certamente competitivo. Al momento però non abbiamo indicazioni precise riguardo a quest'ultimo particolare ma, come sempre, vi terremo aggiornanti su ogni nuova anticipazione che dovesse essere condivisa online per il Samsung Galaxy A73 5G.