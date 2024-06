Samsung Galaxy A55 in offerta a 288€ su Amazon: è il RE della fascia media

Il Samsung Galaxy A55 è lo smartphone giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range completo, veloce ed affidabile. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 288 euro confermandosi un riferimento assoluto per chi punta ad acquistare un nuovo modello da meno di 300 euro. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A55: un vero best buy a questo prezzo

Il Samsung Galaxy A55 è lo smartphone giusto da comprare oggi. Tra le specifiche tecniche troviamo un display Super AMOLED da 6,6 pollici, con pannello caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Exynos 1480, una garanzia di prestazioni ottimali per la fascia di prezzo grazie anche al nuovo processo produttivo a 4 nm.

La scheda tecnica del dispositivo include anche 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. C’è spazio per una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14, con One UI e 5 anni di aggiornamenti. Lo smartphone è Dual SIM, ha un sensore di impronte sotto al display, il chip NFC e non presenta punti deboli.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A55 con un prezzo scontato di 288 euro. Lo smartphone è disponibile per l’acquisto immediato premendo sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.