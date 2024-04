Samsung Galaxy A55 5G: su eBay è in offerta ad un OTTIMO prezzo

Il Samsung Galaxy A55 5G è uno smartphone che offre un’ottima combinazione di design, prestazioni e funzionalità a un prezzo accessibile. Il dispositivo è dotato di un display Super AMOLED da 6.6 pollici con una risoluzione di 1080 x 2340 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che garantisce una visione nitida e fluida dei contenuti​.

Oggi è in offerta su eBay ad un prezzo straordinariamente competitivo: per breve tempo lo paghi solamente 384€ (invece di 499€), con la possibilità di dividere l’importo in tre rate mensili scegliendo il pagamento con PayPal al momento del checkout.

Sotto il cofano, il Galaxy A55 5G monta un chipset Exynos 1480, che offre prestazioni affidabili per le attività quotidiane e il gaming a livelli moderati. La configurazione della memoria include 8GB di RAM e 256GB di storage interno, espandibile fino a 1TB tramite slot microSD, offrendo ampio spazio per app, foto e video.

In termini di fotografia, il Galaxy A55 5G è equipaggiato con una tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e una macro da 5MP. La fotocamera frontale da 32MP è ideale per selfie di alta qualità e videochiamate

La batteria da 5000mAh supporta una ricarica rapida fino a 25W, assicurando una lunga durata per tutto il giorno con un singolo ciclo di ricarica.

Il Samsung Galaxy A55 5G è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo robusto, dotato delle ultime tecnologie di connettività e un ottimo comparto fotografico, il tutto a un prezzo straordinariamente competitivo. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato e acquistalo subito ad un prezzo imperdibile.