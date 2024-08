Samsung Galaxy A55 5G da 8/256GB: prezzone su eBay con il CODICE SCONTO dell'estate

eBay sta offrendo un’opportunità imperdibile per chi è alla ricerca di uno smartphone di alta qualità: il Samsung Galaxy A55 5G da 256GB di memoria interna e 8GB di RAM è ora disponibile a soli 322 euro, grazie a uno sconto speciale. Il prezzo originale di questo modello era di 338,99 euro, ma utilizzando il codice sconto AGOSTO24, puoi ottenere una riduzione significativa. Questa offerta rappresenta un’ottima occasione per acquistare uno smartphone con caratteristiche avanzate a un prezzo molto competitivo.

Caratteristiche del Samsung Galaxy A55 5G

Il Samsung Galaxy A55 5G è un dispositivo di fascia media che si distingue per le sue prestazioni elevate e la sua capacità di supportare la rete 5G, garantendo connessioni rapide e affidabili. Con 256GB di memoria interna, avrai ampio spazio per memorizzare foto, video, applicazioni e altri file importanti senza preoccuparti di esaurire lo spazio. Gli 8GB di RAM assicurano una gestione fluida e reattiva delle applicazioni, permettendo di eseguire più operazioni contemporaneamente senza rallentamenti.

Il Galaxy A55 5G presenta un design elegante e moderno, con un display Super AMOLED da 6,6 pollici con 120Hz di refresh rate che offre colori vividi e neri profondi. Questo schermo garantisce un’esperienza visiva immersiva, ideale per guardare video, giocare o semplicemente navigare sui social media. Il design slanciato e la finitura premium conferiscono al dispositivo un aspetto raffinato e una sensazione di alta qualità.

Sotto il cofano, il Galaxy A55 5G è equipaggiato con un potente processore SAMSUNG Exynos 1480 che gestisce senza sforzo tutte le tue esigenze quotidiane, dalla navigazione web alla visione di contenuti in streaming. La batteria da 5000 mAh offre un’ottima durata, permettendoti di utilizzare il telefono per tutto il giorno con una sola carica. La ricarica rapida supportata garantisce che il tuo dispositivo sia pronto all’uso in breve tempo.

Per quanto riguarda la fotografia, il Galaxy A55 5G non delude. È dotato di un sistema di fotocamere triplo, con una fotocamera principale da 50 MP che cattura immagini dettagliate e nitide, un’ulteriore fotocamera ultra-wide per scattare foto panoramiche e una fotocamera macro. La modalità notte e le funzionalità di intelligenza artificiale migliorano ulteriormente la qualità delle tue foto, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale da 32 MP consente di scattare selfie di alta qualità.

L’offerta su eBay che abbassa il prezzo del Samsung Galaxy A55 5G da 338,99 euro a 322 euro è un’occasione da non perdere. Per approfittare di questo sconto, è necessario inserire il codice AGOSTO24 al momento del pagamento. Questa promozione ti consente di acquistare uno smartphone di alta gamma a un prezzo molto più vantaggioso, rendendolo un acquisto intelligente per chi cerca un dispositivo con prestazioni superiori senza esagerare con il budget.