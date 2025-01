Samsung Galaxy A55 5G: con il codice segreto tuo a pochissimo

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che trovi solo su eBay per avere un ottimo smartphone a un prezzo decisamente conveniente. Dunque non perdere tempo, metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy A55 5G a soli 292,99 euro, anziché 389 euro, inserendo il codice promozionale PSPRGEN25 al momento del pagamento.

Su eBay non viene segnalato ma tieni presente che il prezzo originale è quello che vedi sopra e lo puoi visualizzare anche sul sito ufficiale di Samsung. Dunque in questo momento siamo di fronte a un risparmio di ben 96 euro sul totale. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 102,66 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy A55 5G: prezzo mini e prestazioni top

Samsung Galaxy A55 5G è uno smartphone dalle ottime prestazioni che si posiziona in una fascia media ma garantisce forse qualcosa in più. Ha un peso di soli 213 grammi e monta una potente batteria da 5000 mAh che garantisce fino a 25 ore di navigazione Internet. Ha un bellissimo display Super AMOLED da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Monta il potente processore Exynos 1480 supportato da 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB che potrai facilmente aumentare fino a 1 TB con una scheda microSD. È dotato di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e fotocamera frontale da 32 MP. Puoi avvalerti delle nuovissime eSim e di due slot per schede nano Sim. Inoltre è dotato della tecnologia 5G che ti permetterà di navigare su Internet in modo estremamente veloce.

Come rapporto qualità prezzo è sicuramente uno dei migliori. Dunque non rischiare di perderti l’occasione. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A55 5G a soli 292,99 euro, anziché 389 euro, inserendo il codice promozionale PSPRGEN25 al momento del pagamento. Concludi adesso il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.