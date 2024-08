Samsung Galaxy A55 5G con 8/128GB scontato di ben 161€ su eBay

eBay ha lanciato una promozione eccezionale che farà felici tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone di alta qualità a un prezzo conveniente. Il Samsung Galaxy A55 5G, con una capacità di archiviazione di 128GB e 8GB di RAM, è ora disponibile a soli 288 euro, rispetto al prezzo di listino di 449,90 euro. Questo sconto significativo di oltre 160 euro rende il dispositivo ancora più appetibile per un pubblico vasto e variegato.

Caratteristiche del Samsung Galaxy A55 5G

Il Samsung Galaxy A55 5G è uno smartphone di fascia media che combina prestazioni elevate con un design moderno e accattivante. Equipaggiato con un display Super AMOLED da 6,6 pollici, offre una risoluzione Full HD+ che garantisce colori vivaci e dettagli nitidi. Questo lo rende ideale per la visione di video, la navigazione sul web e l’uso di applicazioni graficamente intense.

Il cuore del GALAXY A55 5G è il processore octa-core, che insieme agli 8GB di RAM, assicura un’esperienza d’uso fluida e reattiva. Che si tratti di multitasking, gaming o gestione di applicazioni pesanti, questo smartphone è in grado di offrire prestazioni di alto livello senza rallentamenti. La memoria interna di 128GB, espandibile tramite microSD fino a 1TB, offre ampio spazio per foto, video, app e documenti, soddisfacendo le esigenze degli utenti più esigenti.

Il comparto fotografico del Samsung Galaxy A55 5G è un altro dei suoi punti di forza. La fotocamera principale, composta da un sensore triplo con una risoluzione massima di 50MP, permette di scattare foto dettagliate e di alta qualità in diverse condizioni di luce. La modalità notte, l’HDR e le varie opzioni di personalizzazione rendono ogni scatto un’opera d’arte. La fotocamera frontale da 32MP, invece, è perfetta per selfie e videochiamate di qualità superiore.

Essendo un dispositivo 5G, il Samsung Galaxy A55 5G offre connettività ultraveloce, permettendo download rapidi e streaming senza interruzioni. La batteria da 4500mAh garantisce un’autonomia che copre l’intera giornata anche con un uso intenso, e il supporto per la ricarica rapida permette di ricaricare il dispositivo in tempi ridotti.

L’offerta di eBay sul Samsung Galaxy A55 5G è un’opportunità da non perdere per chi è in cerca di uno smartphone performante e versatile a un prezzo scontato. Con uno sconto di oltre 160 euro, questa promozione rende ancora più accessibile un dispositivo che eccelle in termini di prestazioni, qualità fotografica e connettività. Che siate appassionati di fotografia, utenti intensivi di app o semplici amanti della tecnologia, il Samsung Galaxy A55 5G rappresenta una scelta eccellente per soddisfare tutte le vostre esigenze. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su eBay.