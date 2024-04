Samsung Galaxy A54: ora è il re della fascia media con QUEST'OFFERTA (anche 256 GB)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media, in questo momento, l’offerta giusta arriva da eBay dove è possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 128 GB al prezzo scontato di 295 euro oppure il Samsung Galaxy A54 256 GB al prezzo scontato di 338 euro. Per entrambe le promozioni è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.

Il Galaxy A54, in questo momento, è il vero re della fascia media, garantendo ottime prestazioni, un comparto tecnico completo e un supporto software migliore rispetto ad alcuni top di gamma. Lo smartphone ha davvero tutto quello che serve e oggi viene proposto a prezzo contenuto in entrambe le sue varianti, proposte con Garanzia Italia.

Samsung Galaxy A54 è il re della fascia media oggi

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A54 comprende un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre all’ottimo SoC Exynos 1380, che garantisce anche la possibilità di usare le reti 5G.

Ci sono 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage. A completare le specifiche troviamo una batteria da 5.000 mAh oltre a una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI e garanzia di supporto software nel lungo periodo. C’è il supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 al prezzo scontato di:

295 euro per la versione da 128 GB

338 euro per la versione da 256 GB

C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi tramite PayPal. I modelli hanno Garanzia Italia.