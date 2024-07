Samsung Galaxy A54 5G: PAZZESCO ribasso di 224€ su eBay

eBay ha lanciato un’offerta imperdibile per tutti gli amanti della tecnologia: il Samsung Galaxy A54 5G è disponibile a soli 275 euro, un ribasso significativo rispetto al prezzo originale di 499,90 euro. Questo smartphone, conosciuto per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, è ora ancora più accessibile, rappresentando un’opportunità da non perdere per chi desidera un dispositivo performante senza dover spendere una fortuna.

Caratteristiche del Samsung Galaxy A54 5G

Il Samsung Galaxy A54 5G è uno smartphone Android avanzato e completo in tutti i suoi aspetti, con caratteristiche di eccellenza come 8GB di RAM e ben 128GB di memoria interna. Dotato di un ampio display da 6,4 pollici con risoluzione di 2340×1080 pixel, offre un’esperienza visiva di alta qualità. Tra le sue funzionalità all’avanguardia spicca il modulo 5G, che garantisce un trasferimento dati rapido e una navigazione internet eccezionale.

Questo modello si distingue nella multimedialità, grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel che consente di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 4K con una risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di soli 8,2 mm rende il Samsung Galaxy A54 5G un dispositivo elegante e maneggevole, ideale per chi cerca prestazioni elevate in un design compatto.

L’offerta di eBay sul Samsung Galaxy A54 5G rappresenta un’occasione straordinaria per ottenere uno smartphone con specifiche tecniche avanzate a un prezzo estremamente competitivo. Questo ribasso di oltre 200 euro rende il Galaxy A54 5G uno dei migliori acquisti nella sua categoria, offrendo un eccellente equilibrio tra prestazioni, qualità costruttiva e funzionalità.

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone che coniughi potenza, versatilità e connettività avanzata, il Samsung Galaxy A54 5G in offerta su eBay è una scelta eccellente. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e assicurati un dispositivo di alta qualità a un prezzo imbattibile. Con un risparmio di oltre 220 euro, il Galaxy A54 5G è destinato a soddisfare le esigenze di chiunque cerchi un telefono affidabile e performante senza compromessi.