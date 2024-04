Samsung Galaxy A54 5G in offerta: a 289€ è il must-buy del giorno

Il Samsung Galaxy A54 5G è disponibile a soli 289,00€, grazie ad un generoso sconto del 17% rispetto al prezzo originale. Questo smartphone offre un’ampia gamma di funzionalità avanzate, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca tecnologia di qualità a un prezzo ragionevole.

Il Galaxy A54 5G è dotato di un display Infinity-O da 6,4 pollici con tecnologia FHD+, che assicura una visione chiara anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento di 120Hz garantisce un’esperienza visiva fluida, ideale sia per la navigazione che per il gaming. La modalità Notte avanzata del dispositivo permette di scattare foto eccezionali anche in condizioni di scarsa luminosità.

Equipaggiato con la tecnologia VDIS e OIS per una stabilizzazione migliorata, il Galaxy A54 5G rende possibile la registrazione di video fluidi e di alta qualità. La funzionalità Auto-Framing assicura che tutti i soggetti siano inclusi e ben focalizzati nelle tue riprese video, rendendolo perfetto per catturare momenti dinamici senza perdere dettagli importanti.

Il supporto alla rete 5G permette di sfruttare velocità di connessione ultraveloci, migliorando l’esperienza di streaming, download e upload senza interruzioni. Il potente processore Octa-core del Galaxy A54 5G garantisce prestazioni elevate, facilitando il multitasking e l’uso di app esigenti senza rallentamenti.

Il Samsung Galaxy A54 5G si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo, offrendo tecnologie avanzate e prestazioni di alta gamma a un costo accessibile. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a soli 289€!