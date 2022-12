Samsung Galaxy A54 5G, A34 5G ed A14 5G ad un passo dall'ufficialità

Nuovi smartphone Samsung ormai pronti a presidiare le fasce media e bassa del mercato mobile: stiamo parlando di Galaxy A54 5G, A34 5G ed A14 5G che promettono caratteristiche tecniche interessanti a prezzi vantaggiosi.

Più volte ci siamo occupati di questi dispositivi. Ora, dopo le numerose anticipazioni circolate, i suddetti telefoni Samsung hanno ricevuto la certificazione sulla piattaforma Bluetooth SIG, il che suggerisce un lancio imminente.

Novità in arrivo per la gamma Samsung Galaxy A

Nello specifico, Samsung Galaxy A54 5G è stato certificato con il codice modello SM-A546V, mentre il Galaxy A34 5G è registrato come SM-A346B_DSN. Il Galaxy A14 5G (di cui potete osservare una riproduzione in alto) si distingue in ben otto diversi modelli: SM-A146U, SM-S146VL, SM-A146U1-DS, SM-A146W, SM-A146U, SM-A146P, SM-A146P-N ed SM- A146P-DSN. A questi ultimi si aggiungono ulteriori due modelli: SM-A145P_DS ed SM-A145R_DSN.

Nulla è dato sapere circa le specifiche tecniche, se non la presenza della connettività Bluetooth 5.3 sulla maggior parte delle unità elencate. In attesa di ricevere notizie più dettagliate circa i device di prossimo arrivo, e nel caso foste alla ricerca di un nuovo smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, sappiate che Samsung Galaxy A33 5G è attualmente disponibile su Amazon a soli 268 euro grazie ad un clamoroso sconto pari a ben il 31% (valido solo per pochi giorni).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.