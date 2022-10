Samsung Galaxy M54 5G in arrivo con SUPER batteria da 6000 mAh

Samsung continua ad insistere parecchio sulla fascia medio-bassa del mercato, dove senza dubbio l’appeal degli smartphone prodotti dall’azienda è sempre molto alto e quindi, come si suol dire, bisogna battere il ferro finché è caldo.

In base alle ultime informazioni trapelate in rete, un nuovo telefono sarebbe ormai ad un passo dalla presentazione ufficiale: stiamo parlando di Samsung Galaxy M54 5G che potrà contare sul supporto del processore Qualcomm Snapdragon 888.

Samsung Galaxy M54 5G: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Basandoci sulle anticipazioni riportate da una fonte più che autorevole come SamMobile possiamo specificare che, oltre al chip menzionato poco fa, lo smartphone Samsung avrà una configurazione da 128GB di memoria interna ed 8GB di RAM, pur non escludendo altre versioni in base al mercato considerato per la vendita. Frontalmente troverà spazio un display in tecnologia Super AMOLED con diagonale di 6,67 pollici, risoluzione pari al FullHD+ e frequenza d’aggiornamento a 90Hz. Samsung ha scelto un pannello di tutto rispetto che dovrebbe garantire una perfetta visibilità di tutti i contenuti fruiti.

Samsung Galaxy M54 metterà al servizio dell’utente la velocissima connettività 5G per assicurare un’esperienza su internet sempre immediata e soddisfacente. Nella zona posteriore evidenziamo poi una tripla fotocamera da 64MP + 12MP (ultra grandangolare) + 5MP (macro), con possibilità di registrare video in 4K. Non mancano poi una potente batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 25W, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e Android 12. Lo smartphone dovrebbe raggiungere gli scaffali verso fine 2022 o inizio 2023 ad un prezzo variabile fra i 400 ed i 500 euro. Per restare a tema, ti informiamo che Samsung Galaxy A13, in questi giorni, è acquistabile su Amazon con poco più di 158 euro (sconto 28%).

