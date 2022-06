Samsung Galaxy A53s 5G: prime immagini e video online, convince?

Samsung Galaxy A53 5G è stato lanciato nel mese di marzo. Come previsto, lo smartphone ha ottenuto un enorme consenso da parte del pubblico, più del Galaxy A73 5G di fascia medio-alta . Ora invece si comincia a parlare del suo diretto successore, vale a dire Samsung Galaxy A53s 5G.

Il creatore di concept HoiINDI ha condiviso online le riproduzioni di quest’ultimo telefono, svelandone il design e le possibili opzioni di colore. Estericamente, Galaxy A53s 5G risulta molto simile all’A53 5G (che, per la cronaca, trovi su Amazon a soli 294€): non mancano il display perforato e le quattro fotocamere posteriori.

Samsung Galaxy A53s 5G: cosa sappiamo al momento

Dando uno sguardo alle immagini ed al video 3D realizzati da HoiINDI, scopriamo che Samsung Galaxy A53s 5G avrà uno schermo Infinity-O con foro centrale per la fotocamera selfie e cornici sottili su tutti i lati.

Il lato posteriore mostra “l’isola” della fotocamera, in pieno stile Galaxy A, dove trova spazio anche il flash LED. Lo smartphone Samsung non possiede il jack per le cuffie da 3,5 mm, concedendo agli utenti la sola porta USB C. Per quanto riguarda le scelte cromatiche, il telefono arriverà sul mercato nelle seguenti cinque colorazioni: bianco, nero, blu, pesca e pink gold.

Non è un segreto il fatto che, lo scorso anno, il Galaxy A52s 5G abbia ottenuto un clamoroso successo e, com’è ovvio che sia, il colosso sudcoreano spera di replicare le medesime performance di vendita anche con il Samsung Galaxy A53s. Ricordiamo però che, al momento, nessuna delle anticipazioni appena riportate gode di conferma ufficiale da parte di Samsung.

