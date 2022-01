Samsung Galaxy A53 5G supporterà una ricarica rapida da almeno 15 W

Samsung Galaxy A53 5G, prossimo smartphone di fascia medio-alta dell'azienda sudcoreana, è trapelato un paio di mesi fa. Il mese scorso invece, il telefono è stato individuato nel database di Geekbench, che ne ha rivelato alcune specifiche chiave. Ora, il dispositivo ha fatto la sua comparsa anche sul sito Web di certificazione 3C.

Samsung Galaxy A53 5G: nuove informazioni sul prossimo midrange

Sulla base degli ultimi rumor, il Galaxy A53 5G avrà al proprio servizio un adattatore di ricarica da 15 W.

L'elenco rivela che il Samsung Galaxy A53 5G sarà contraddistinto dal numero di modello SM-A5360, mentre l'adattatore di ricarica riporterà il numero di modello EP-TA200. Il caricabatterie supporterà un'uscita da 9.0 V a 1,67 A ed un'uscita da 5 V a 2.0 A. Sebbene il telefono sia apparso sul sito web di certificazione 3C con solo un adattatore di ricarica da 15 W, ci aspettiamo che supporti anche velocità di ricarica elevate più elevate.

Per chi non lo sapesse, Samsung ha fornito Galaxy A52, Galaxy A52 5G e Galaxy A52s 5G di un caricabatterie da 15 W nella confezione, ma tutti e tre i telefoni supportano la ricarica rapida da 25 W. Non sembra errato presumere che anche il Samsung Galaxy A53 5G supporterà la ricarica rapida a 25 W.