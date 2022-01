Samsung Galaxy M33 5G: lo smartphone entry level è ormai ad un passo

Come già precisato in un nostro precedente articolo, sembra che Samsung abbia in programma di lanciare più smartphone 5G di fascia medio-bassa. L'azienda sudcoreana potrebbe presto ufficializzare il nuovo Galaxy M33 5G.

Samsung Galaxy M33 5G: cosa sappiamo al momento

Inizialmente, lo smartphone dovrebbe essere commercializzato in India. Tuttavia, non essendo lì disponibile una rete 5G, il produttore potrebbe lanciare anche la variante LTE del Galaxy M33 con un prezzo ancora più conveniente.

Secondo 91Mobiles, Samsung avrebbe già avviato la produzione del dispositivo (indicato con il codice SM-M336B) presso lo stabilimento di Noida. Questo porta a credere che il telefono possa essere lanciato in India nel giro di poche settimane.

Il Galaxy M33 5G, con a bordo Android 12, avrà probabilmente un display da 6,5 ​​pollici (o poco più grande), processore Exynos 1200 e 6 GB di RAM. Il processore ha ottenuto 726 punti nel test CPU single-core e 1.830 punti nel test CPU multi-core. Il chipset potrebbe utilizzare la GPU Mali-G68.

Lo smartphone dovrebbe avere un lettore di impronte digitali sotto il display, una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera ultrawide e sarebbe in grado di registrare video fino al 4K. Samsung avrebbe infine dotato il Galaxy M33 5G di una batteria da 6.000 mAh.