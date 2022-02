Samsung Galaxy A23, A33, A53 ed A73 5G: meglio di ogni previsione

Samsung è pronta per aggiornare gran parte della gamma Galaxy A con una serie di dispositivi che verranno lanciati nei prossimi due mesi. Il più importante upgrade è senza dubbio l'implementazione della connettività 5G rispetto ai modelli dell'anno scorso, ma non è tutto.

Samsung Galaxy A23 5G, A33 5G, A53 5G ed A73 5G sono ormai prossimi all'esordio sul mercato con diverse altre chicche trapelate online in queste ore che, in un certo senso, ribaltano i rumor diffusi nelle settimane passate.

Cosa sappiamo al momento sui nuovi smartphone Samsung 5G economici

Le anticipazioni pubblicate da @Shadow_Leak sul suo profilo ufficiale di Twitter hanno quasi totalmente smentito le presunte caratteristiche chiave apprese finora sui nuovi smartphone Samsung, sottolineando notevoli miglioramenti in tutti i reparti rispetto ai loro predecessori, che si tratti del processore, delle fotocamere o del display.

Il più costoso del gruppo, vale a dire Samsung Galaxy A73 5G, potrebbe essere dotato di uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione pari al FHD+ e frequenza d'aggiornamento a 120 Hz, compiendo un notevole passo in avanti rispetto al pannello a 90 Hz del Galaxy A72. Previsto il processore Qualcomm Snapdragon 750G che sarà coadiuvato da una batteria con capacità di 5000 mAh e supporto per la ricarica da 25W. In merito al comparto fotografico, ci si aspetta sul retro una configurazione quad-camera con rispettive risoluzioni di 108 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP.

Passando ora al Samsung Galaxy A53 5G, viene tirato in ballo un display AMOLED FHD+ a 120Hz da 6,52 pollici. Risponde all'appello il processore Exynos 1200, anch'esso supportato da una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica da 25 W. La configurazione della fotocamera posteriore comprende sensori da 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP.

Il Samsung Galaxy A33 5G potrebbe invece affidarsi a uno schermo AMOLED FHD+ da 6,4 pollici, con a bordo il chip Dimensity 720. Presente sul retro una quad-camera da 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP ed un modulo batteria con capacità di 5000 mAh e processo di ricarica da 15 W.

Terminiamo con il “piccolo di casa”, Samsung Galaxy A23 5G, con display LCD IPS FHD+ a 90Hz da 6,6 pollici e processore Dimensity 700. Anche qui è presente nella zona posteriore un modulo con quattro fotocamere da 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP e batteria con ricarica rapida da 15 W, presumibilmente con la stessa capacità degli altri tre modelli.

Mentre il Samsung Galaxy A73 5G ed il Galaxy A53 5G saranno fin da subito pronti con il sistema operativo Android 12, Galaxy A33 5G e Galaxy A23 5G potrebbero arrivare sul mercato con Android 11.