Samsung Galaxy A53 5G: perché aspettare domani? Ve lo mostriamo ora

Samsung Galaxy A53 5G è certamente uno dei nuovi smartphone di fascia media più attesi fra quelli che, nell'evento in programma domani, saranno presentati ufficialmente dall'azienda sudcoreana.

Un po' com'è avvenuto per il Samsung Galaxy A33 5G, di cui vi abbiamo parlato ore fa in questo articolo, anche il Galaxy A53 5G si è mostrato online in tutta la sua bellezza a poche distanza dall'evento.

Samsung Galaxy A53 5G: render e caratteristiche

Il leaker Sudhanshu Ambhore ha condiviso i render del Samsung Galaxy A53 5G. Il dispositivo ha quattro varianti di colore: nero, bianco, arancione e blu. Nelle immagini che pubblichiamo di seguito possiamo osservare i profili posteriore ed anteriore del telefono:

Il dispositivo ha un display perforato con cornici sottili su tutti i lati. Lo smartphone Samsung vanta poi un sistema a quattro fotocamere sul retro, con modulo rialzato in pieno stile Galaxy A. I primi tre sensori sono posizionati verticalmente uno dopo l'altro, mentre la quarta lente ed il flash LED vengono sistemati accanto. Risponde all'appello un sensore fotografico principale da 64 MP, un sensore ultra-wide da 12 MP, un obiettivo di profondità da 5 MP ed un'unità macro da 5 MP. Frontalmente, Samsung Galaxy A53 5G avrà una fotocamera selfie da 32 MP.

A bordo del device troveremo un display in tecnologia Super AMOLED con diagonale di 6,5 ​​pollici, risoluzione FullHD+ ed una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, con una densità di pixel pari a 407 PPI ed 800 nits di luminosità massima. Lo schermo di Samsung Galaxy A53 5G gode della protezione Gorilla Glass 5. Lo smartphone sarà alimentato dal SoC Exynos 1280 a 5 nm, abbinato ad 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Lunga autonomia assicurata grazie ad una batteria da 5.000 mAh, con pieno supporto per la ricarica rapida da 25 W. Samsung Galaxy A53 5G avrà un grado di protezione IP67, una porta USB-Type-C, jack per le cuffie da 3,5 mm ed arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 12 personalizzato dalla OneUI.