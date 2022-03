Samsung Galaxy A33 5G, caratteristiche e prezzo: sappiamo già tutto

Pochi giorni fa, Samsung ha reso noto di avere in programma un evento di lancio per domani, 17 marzo, dedicato ai suoi smartphone della serie Galaxy A di prossima generazione. Poiché la società ha già presentato Galaxy A13, Galaxy A23 e Galaxy F23 5G, si prevede che l'azienda sudcoreana darà spazio a Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G e Galaxy A73 5G.

A poche ore dall'ufficialità caratteristiche, immagini e prezzo del Samsung Galaxy A33 5G sono state completamente divulgate da Appuals.

Samsung Galaxy A33 5G: cosa sappiamo al momento

Il dispositivo sarà disponibile in quattro colori: nero, blu, pesca e bianco. Ve lo mostriamo di seguito in ogni sua variante:

Samsung Galaxy A33 5G sarà dotato di un display Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Secondo quanto riferito, Lo schermo godrà di protezione Gorilla Glass 5. Il dispositivo sarà animato dal nuovo chipset Exynos 1280 di fascia media, al cui supporto agiranno 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.

Lo smartphone Samsung vanterà la presenza di una fotocamera principale da 48 MP con OIS, una fotocamera ultrawide da 8 MP, una fotocamera macro da 5 MP ed un'ulteriore fotocamera da 2 MP. Secondo quanto riferito, gli utenti avranno la possibilità di registrare video in 4K a 30fps. Nella parte anteriore, invece, sarà disponibile una fotocamera selfie con la quale potranno essere realizzati scatti alla risoluzione di 13 MP.

Samsung Galaxy A33 5G sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh, con pieno supporto per la ricarica rapida a 25 W. Pronto all'uso ci sarà poi il sistema operativo Android 12 con personalizzazione della One UI 4.1. Secondo le informazioni condivise, il telefono sarà dotato di un grado di protezione IP67 per la resistenza alla polvere ed all'acqua.

Disponibili inoltre gli altoparlanti stereo ed un lettore di impronte digitali sotto il display. Connettività completa di 5G, LTE, Wi-Fi 5, GPS, Bluetooth 5.1, NFC ed una porta USB di tipo C. Infine, dando per buone le informazioni presenti nel report, Samsung Galaxy A33 5G arriverà in Europa con un prezzo di 379 euro.