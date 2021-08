Samsung Galaxy A52s 5G si mostra nelle sue colorazioni ufficiali a pochi giorni dal debutto ufficiale. È diventata una tradizione per la compagnia coreana annunciare nuove varianti dei device della serie Galaxy A esistenti.

Samsung Galaxy A52s: cosa sappiamo?

Alcuni dei dispositivi lanciati in origine sono l'A02, l'A21, il Galaxy A30 e l'A50. Ora la società sembra essere pronta per rilasciare il Galaxy A52s 5G, una versione leggermente aggiornata dell' A52 5G commercializzato a marzo scorso. Prima della sua uscita, i rendering del terminale sono stati condivisi online permettendoci di dare uno sguardo a tutti i colori in cui sarà disponibile.

Il Galaxy A52s 5G sarà disponibile in quattro colori: Awesome Black, Awesome Mint, Awesome Purple e Awesome White, come riportato all'inizio di questa settimana.

Come si vede nelle immagini, l'azienda ha ripreso il design del Galaxy A52 5G. Il display Infinity-O è piatto e ha un foro centrale per la snapper selfie. Sul retro, le quattro ottiche hanno la stessa disposizione del modello uscito a marzo scorso e l'alloggiamento è, anche stavolta, sporgente.

La fonte ha anche rivelato che il Galaxy A52s 5G sarà disponibile in una sola variante di archiviazione e cioè 128 GB. Tuttavia, Max Jambor di All About Samsung ha dichiarato che esiste anche una versione da 256 GB. Entrambe disporranno di 8 GB di RAM.

Un precedente tipster ha riferito che il telefono sarà alimentato dallo Snapdragon 778G, un aggiornamento rispetto allo Snapdragon 750G all'interno del Galaxy A52 5G. Il suo prezzo sarà anche di circa 450 euro per la versione da 256 GB.

Nelle notizie correlate, l'OEM coreano presenterà altri nuovi dispositivi il prossimo 11 agosto durante l'evento Galaxy Unpacked. Faremo la conoscenza dei foldable 2021, degli smartwatch con WearOS3 e delle cuffie Buds2.

