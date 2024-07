Samsung Galaxy A52s si riconferma un BEST BUY a meno di 350€

Samsung Galaxy A52s 5G si distingue per la sua solidità e per l’incredibile rapporto qualità-prezzo, rendendolo una scelta eccellente per chi desidera prestazioni elevate e un design contemporaneo. Equipaggiato con connettività 5G e una batteria potentissima, resta uno dei modelli più consigliati in questa fascia di mercato.

Approfitta dell’offerta disponibile su Amazon e ordina oggi stesso lo smartphone Samsung Galaxy A52s 5G in colorazione Awesome Black con uno sconto last minute dell’8%: sarà tuo con appena 349 euro.

Samsung Galaxy A52s 5G torna in offerta

Samsung Galaxy A52s 5G vanta un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e una fotocamera principale da 64MP, che garantisce scatti nitidi e dai colori realistici. La batteria da 4.500 mAh offre un’autonomia prolungata e supporta la ricarica rapida da 25W.

Con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, questo smartphone Samsung offre prestazioni eccellenti in ogni situazione. La connessione 5G permette una navigazione internet ultraveloce, mentre la certificazione IP67 lo rende resistente a polvere ed acqua.

Le scorte stanno per terminare, quindi non perdere tempo: aggiungi subito al carrello lo smartphone Samsung Galaxy A52s 5G ad un prezzo imperdibile ed approfitta della spedizione veloce e gratuita per riceverlo comodamente a casa tua.