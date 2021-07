Samsung sta cercando di espandere il proprio catalogo di smartphone 5G nelle categorie di fascia media e entry-level. L'azienda ha già un sacco di device 5G sul mercato; a marzo scorso infatti, ha svelato i nuovi Galaxy A52 e A72. Questi dispositivi sono disponibili nelle varianti 4G e 5G.

Samsung Galaxy A52s: cosa sappiamo?

Ora, l'azienda sta preparando una variante del primo denominata “Galaxy A52s” da rilasciare presto in commercio. È probabile che il tale device raggiunga molto presto l'India e gli altri Paesi. Il dispositivo è appena stato avvistato attraverso il sito Web dell'India's Bureau of Indian Standards (BIS).

Siamo abituati a vedere gli aggiornamenti “s” per alcuni smartphone facenti parte delle serie A e M. Il nuovo Galaxy A52s 5G è stato avvistato presso il portale per la certificazione con il numero di modello SM-A528B/DS. L'elenco BIS, sfortunatamente, non ha rivelato molti dei dettagli su questo telefono. Tuttavia, sappiamo che il dispositivo racchiuderà funzionalità Dual SIM e arriverà presto sul mercato indiano. Possiamo anche aspettarci che raggiunga più mercati in contemporanea o nelle settimane future.

Il nuovo prodotto dovrebbero includere aggiornamenti incrementali rispetto al Galaxy A52. Pensiamo ad una batteria più grande, fotocamere migliorate e persino un processore più veloce. Magari, potremo vedere lo Snapdragon 778G. Dopotutto, il Galaxy M52 5G arriva con il suddetto processore, ed è più veloce dello SD 750G di Qualcomm. Il dispositivo potrebbe anche essere migliore anche dell'A72 5G, che è superiore in termini di fotocamera e prestazioni. Non di meno, il Galaxy A52s 5G dovrebbe essere leggermente più costoso dell'A52.

Specifiche tecniche del Galaxy A52 5G

Diamo un'occhiata alle specifiche del Galaxy A52 5G. Il dispositivo racchiude uno schermo AMOLED Full HD + da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il display ha un foro centrale per la snapper selfie da 32 MP. Spostandoci sul retro, abbiamo una configurazione Quad-Camera. Il modulo rettangolare comprende una main camera da 64 MP, una lente ultrawide da 12 MP, un modulo di rilevamento della profondità da 5 MP e un obiettivo macro da 5 MP.

Sotto il cofano, lo smartphone vanta un processore Qualcomm Snapdragon 750G. È abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Infine, è presente anche una batteria da 4.500 mAh con supporto alla fast charge cablata da 25 W. Il dispositivo dispone anche di speaker stereo e di un grado di protezione IP67 per la resistenza all'acqua e alla polvere. Il dispositivo esegue la One UI 3.0 basata su Android 11.

