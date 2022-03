Samsung Galaxy A52s 5G con Android 12 è costellato di problemi

Samsung Galaxy A52s 5G è senza ombra di dubbio uno tra i migliori smartphone Android di fascia media del 2021, ancora oggi piuttosto valido per un utilizzo senza compromessi, ma purtroppo sembra che l’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 stia causando più guai che altro per colpa di diversi bug.

Infatti, in base alle varie indicazioni e le testimonianze da parte di chi ha aggiornato lo smartphone alla nuova versione di Android, si registrano vari problemi che riguardano animazioni lente e a scatti, performance della fotocamera sottotono, vari problemi al sensore di luminosità automatica del display, calo drastico della batteria e anche problemi al sensore di prossimità.

Android 12 per Samsung Galaxy A52s 5G è ricco di bug e altri problemi

Un utente ha pubblicato un post sul forum ufficiale dell’azienda descrivendo la sua esperienza con Android 12 in questo modo:

Ci sono molti bug nella One UI 4, come quando apri il drawer delle applicazioni e scompare al sfocatura dello sfondo e anche del pannello laterale. Inoltre, le animazioni sono molto lente e i suoi della digitazione cambiano frequentemente da uno all’altro. Anche la luminosità aumenta e diminuisce senza sosta. Quando si cerca la frequenza di aggiornamento nelle impostazioni non viene visualizzato nulla. L’animazione di ricarica è molto lenta e funziona a 30 FPS invece di 120 FPS quando si collega il caricabatteria a schermo spento

In giro per i vari post si leggono molte segnalazioni che ricalcano le problematiche descritte qui sopra, comprese di chi ha notato che la batteria tende a scaricarsi più velocemente del solito anche quando è impostata una frequenza di aggiornamento del display a 60 Hz. Che ci sia qualche problema è ormai chiaro: il device ha saltato le patch di sicurezza di febbraio e monta ancora quelle di gennaio 2022; considerando la mole di bug attualmente presente nella build della One UI 4.0, il nostro consiglio è di evitare di aggiornare il telefono nel caso in cui non lo abbiate già fatto.