Samsung Galaxy A52s 5G è colpito da uno strano bug del display

Dopo l’arrivo di Samsung Galaxy S21 FE a seguito di numerose settimane di leak e indiscrezioni varie, gli utenti muniti dell’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G – uno tra i migliori smartphone di fascia media mai realizzato da Samsung -, stanno notando uno strano bug del display che si manifesta solo quando il dispositivo è messo in ricarica. Infatti, dalle prime indicazioni pubblicate in rete e dalle segnalazioni presenti sul forum ufficiale dell’azienda, scopriamo che alcuni utenti muniti di Samsung Galaxy A52s 5G notano una luminosità eccessiva del display quando il pannello è spento e il device è in fase di ricarica.

Da cosa deriva il bug del display di Samsung Galaxy A52s 5G?

Inoltre, la luminosità è elevata al punto da creare un singolare effetto come se sia presente una qualche forma di retroilluminazione, il che è impossibile considerando che lo smartphone monta un pannello Super AMOLED i cui pixel sono illuminati singolarmente e non da luci “esterne”. Secondo alcuni membri della community il funzionamento errato del display potrebbe dipendere da un problema firmware, ma al momento mancano ulteriori informazioni per scoprire con maggiore precisione quale sia la radice del problema.

Al momento, considerando il numero degli utenti colpiti, sembra che il problema sia piuttosto circoscritto ma è probabile che il colosso sudcoreano rilasci qualche informazione in merito per risolvere questo strano effetto relativo al display quando il device è sotto carica.