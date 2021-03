Samsung Galaxy A52 e il Galaxy A72 hanno occupato i titoli dei giornali in quasi tutte le settimane del 2021 fino ad adesso. Dopo una moltitudine di fughe di notizie e voci, i device sono stati rilasciati all’inizio del mese corrente. Con questi due prodotti, il colosso sudcoreano vuole ripetere il successo dei modelli commercializzati lo scorso anno scorso, in particolare il Galaxy A51 che è stato il telefono facente parte della serie “A” più venduto di sempre.

Samsung Galaxy A52 sarà un successo assicurato!

Grazie alle sue specifiche tecniche premium e alle sue funzionalità esclusive, il Galaxy A52 è stato recentemente introdotto come un potente smartphone facente parte della categoria di fascia media.

Al giorno d’oggi, Samsung sta mostrando un altro volto in termini di supporto software rispetto agli anni passati. L’azienda ha già aggiornato moltissimi dei suoi vecchi smartphone con Android 11 e molti altri sono pronti a ricevere l’agognato update.

Non di meno, la compagnia sudcoreana sta implementando costantemente patch di sicurezza per mantenere aggiornati e protetti determinati dispositivi. Ora, il Galaxy A52 sta ricevendo un nuovo aggiornamento del firmware che appiana alcuni problemi software e porta con sé la patch di sicurezza aggiornata ad aprile 2021.

Esatto, ancora una volta Samsung sta lanciando una nuova patch di sicurezza mensile prima della fine del vecchio mese. Nel frattempo, Motorola ha lanciato di recente Android 11 per il Moto G 5G Plus con la patch di sicurezza di febbraio 2021, ma questa è un’altra storia.

Il nuovo firmware di Samsung con la patch di sicurezza di aprile 2021 è ora disponibile per la variante LTE del Galaxy A52. Questa versione porta il numero di modello SM-A525F ed è disponibile in diversi mercati nel continente europeo. I possessori di Samsung Galaxy A52 possono identificare l’aggiornamento dalla versione firmware A525FXXU1AUC5. La patch di aggiornamento sta raggiungendo i seguenti paesi: Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Portogallo, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia.

Finora, la nuova patch di sicurezza ha già raggiunto il Galaxy S21, Note 10, Z Fold 2 e persino il Galaxy A51 insieme all’aggiornamento One UI 3.1. Samsung deve ancora rilasciare una nota di accompagnamento relativa all’ultima patch di sicurezza. Per questo motivo, non siamo a conoscenza di quali vulnerabilità potrebbero venire affrontate in questo aggiornamento.

Tuttavia, poiché l’update ha lo scopo di migliorare la sicurezza, non possiamo fare a meno di dare il benvenuto a questa nuova release del software.

Samsung

Smartphone