Samsung Galaxy A52: è più POTENTE con questo "trucco"

Samsung Galaxy A52 ottiene finalmente la nuova funzione RAM Plus. Vediamo cos'è e cosa comporta questa feature sul mediogamma più venduto della compagnia.

Samsung Galaxy A52 riceve la RAM Plus

Quasi tutti i più diffusi OEM Android ora offrono la tecnologia della RAM virtuale. Samsung è stata l'ultima azienda ad unirsi al carrozzone di recente con il lancio di Galaxy A52s 5G. Il colosso tecnologico sudcoreano chiama la sua implementazione “RAM Plus“. La funzione è ora in fase di implementazione sull'A52.

Poche ore fa, l'OEM coreano ha iniziato a seminare le patch di sicurezza di ottobre 2021 per il suddetto gadget. Secondo SamMobile, questo aggiornamento di sistema porta anche la funzione “RAM Plus”.

Quindi, gli utenti che hanno aggiornato all'ultimo firmware ora hanno una maggiore quantità di RAM sulla loro unità. Per verificare se dispongono della funzione, vi basterà accedere su Impostazioni> Batteria > Memoria.

A differenza degli OEM cinesi, la compagnia consente agli utenti di non disabilitare la funzione RAM virtuale né di modificare la quantità di memoria disponibile. Se un dispositivo aggiunge il supporto per RAM Plus, la funzione rimane attiva in modo permanente. Inoltre, l'azienda offre solo 4 GB di RAM aggiuntivi.

Poiché questa utilizza la memoria interna del telefono, gli utenti perderanno una certa quantità di storage. Ad essere onesti, sarebbe meglio se la società fornisse più opinioni come la concorrenza, ma tant'è. Segnaliamo che la tecnologia della RAM Plus dovrebbe raggiungere più dispositivi Galaxy di fascia media mediante aggiornamenti software OTA nei mesi a venire.

Cosa ne pensate di questa funzionalità? La troverete utile e la attiverete? Fatecelo sapere.

