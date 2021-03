Samsung deve ancora annunciare ufficialmente il Galaxy A52 ma è già comparso in rete un primo video di unboxing che ne rivela il contenuto della confezione, le funzionalità di cui dispone il device e molto altro ancora.

Samsung Galaxy A52 5G: oramai sappiamo tutto

Samsung ha annunciato un evento denominato “Galaxy Awesome Unpacked” previsto per il prossimo 17 marzo e si dice che i dispositivi Galaxy A52 e A72 di fascia media saranno i protagonisti dell’evento. Manca ancora una settimana alla presentazione, ma uno YouTuber chiamato Moboaesthetics ha già estratto il midrange dalla confezione per rivelare al mondo i contenuti e le caratteristiche in-box.

Subito dopo, vediamo una copertina con il logo “FMP” sulla confezione della scatola e ci porta al sito web di un rivenditore in Arabia Saudita. Il numero di modello di questo Samsung Galaxy A52 è SM-A526B / DS ; lecito pensare pertanto che si tratti della variante con modem 5G all’interno proposta nella colorazione “Awesome Black” con 128 GB di storage disponibili.

A proposito, si dice che il dispositivo sarà venduto in due varianti: una con modem 4G e una con modem 5G nei mercati internazionali. A bordo si troverà il pannello Infinity-O, un modulo fotografico composto da quattro camere con sensore principale da 64 Mpx e OIS, certificazione IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Di seguito sono riportati i contenuti della confezione del terminale:

Samsung Galaxy A52 5G;

Documentazione;

Custodia in silicone trasparente (TPU);

Caricabatterie da 15 W (ingresso USB-A) ;

Cavo da USB-A a USB-C;

Perno di espulsione della SIM.

Segnaliamo che il caricabatterie ha un’uscita massima di 9 V a 1,67 A, che è di circa 15 W. Inoltre, come potete vedere anche voi, lo YouTuber afferma che il dispositivo esegue One UI 3.1 “out of the box”. Per quanto concerne il design del prodotto, questo è lo stesso dei rendering trapelati. Abbiamo uno slot per SIM ibrida e un microfono posto in alto, i pulsanti del volume di accensione e spegnimento sul frame laterale destro.

Il dispositivo ha una configurazione fotografica composta da quattro lenti così disposte: 64MP + 8MP + 5MP + 2Mpx. Anteriormente invece, è presente una fotocamera selfie da 32 Mpx nascosta all’interno del display AMOLED all’interno di un foro di piccole dimensioni. Nella parte inferiore è presente una porta USB-C, uno speaker, un microfono e un jack audio da 3,5 mm. Il modello 5G ha un SoC Snapdragon 750G mentre quello con modulo 4G dovrebbe disporre dello Snapdragon 720G.

