Samsung Galaxy A50 si aggiorna: le novità della nuova build

Samsung Galaxy A50 si aggiorna con le patch di sicurezza di dicembre, di fatto entrando nella lista dei dispositivi di fascia media che stanno ricevendo le ultime correzioni da parte del team di sviluppo del colosso sudcoreano. Il device sta ricevendo il firmware A505GNDXS9CUK3 in Taiwan, Nuova Zelanda e Filippine, ma ci sono indicazioni che anche altri Paesi sono interessati dal rollout della nuova build della One UI.

Le patch di dicembre sbarcano anche su Samsung Galaxy A50

Il device di fascia media si accoda alla serie Samsung Galaxy S20 e alla famiglia Samsung Galaxy Note20 che proprio in queste ore si sta aggiornando con le patch di sicurezza di questo mese. All'interno della build, oltre alle correzioni Android da parte di Google e della One UI da parte di Samsung, è probabile che siano state aggiunte anche migliorie varie e ottimizzazioni del sistema.

Samsung Galaxy A50 è ancora oggi uno smartphone piuttosto valido ma, se volete puntare a qualcosa di più prestante e con una migliore esperienza utente, vi consigliamo di acquistare Samsung Galaxy A52s 5G in sconto su Amazon. Non solo dispone di un hardware più performante, ma sarà molto più supportato in termini di aggiornamenti software rispetto il modello Galaxy A50.

Per controllare la disponibilità dell'aggiornamento basta entrare nel pannello Impostazioni > Aggiornamenti software e tappare sulla voce Scarica e installa.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy A50 : tutti i prezzi

74,9€ è il miglior prezzo per Samsung Galaxy A50, attualmente offerto da Amazon.

In questa tabella ecco tutte le offerte accessibili.