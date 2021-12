La serie Samsung Galaxy S20 si aggiorna: tutte le novità

Dopo l'arrivo delle patch di dicembre per Samsung Galaxy Note20 e Samsung Galaxy Note20 Ultra, il colosso sudcoreano continua a spingere sul pedale dell'acceleratore e in queste ore ha iniziato la fase di rollout delle patch di dicembre anche per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra.

Patch di sicurezza per la serie Samsung Galaxy S20

Proprio come i sopracitati della serie Galaxy Note, anche gli ex top di gamma della serie Galaxy S20 stanno iniziando a ricevere gli ultimi aggiornamenti di sicurezza a partire dagli USA, sia per i device con connettività LTE che con connettività 5G. Inoltre, dalle ultime informazioni in rete, sembra che i device stiano già ricevendo la build anche in Francia, segno che presto saranno disponibili anche per i device venduti nel nostro Paese.

Samsung Galaxy S20 e Galaxy S20+ stanno ricevendo la build con il firmware G98xFXXSCDUK1, mentre Samsung Galaxy S20 Ultra si sta aggiornando con il firmware G98xBXXSCDUK1. Oltre alle già note patch di sicurezza di dicembre che includono correzioni da parte di Google per Android e di Samsung per la One UI, è lecito aspettarsi i classici miglioramenti sotto il cofano e varie ottimizzazioni dell'OS.

Se possedete uno dei sopracitati modelli della serie Galaxy S20, potete controllare la disponibilità del nuovo update dal pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

