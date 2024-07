Samsung Galaxy A35 in offerta a meno di 250€ per il Prime Day: è un AFFARE

Il Samsung Galaxy A35 è lo smartphone giusto da prendere in occasione del Prime Day per chi è alla ricerca di un modello da meno di 250 euro. Grazie all’offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, è possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 249 euro. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il Galaxy A35 è in sconto solo per gli utenti Prime ed è venduto direttamente da Amazon.

Samsung Galaxy A35: un vero affare per il Prime Day

Il Galaxy A35 è uno dei migliori mid-range sul mercato. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che il SoC Exynos 1380, lo stesso del Galaxy A54. Da notare anche 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh e a una tripla fotocamera posteriore. Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 14 con One UI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A35 con un prezzo scontato di 249 euro. C’è spazio anche per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito. Lo sconto è valido solo per gli utenti Prime, con possibilità di richiedere la prova gratuita per chi non è Prime. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.