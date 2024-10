Samsung Galaxy A35 è ancora uno dei migliori smartphone a prezzo hot

Se stai decidendo quale smartphone regalare o acquistare per te senza spendere troppo, allora probabilmente stai valutando diversi modelli, ma la scelta non è sempre facile. Quindi lascia che ti aiuti segnalandoti questa fantastica promozione che trovi su eBay. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy A35 a soli 264,09 euro, invece che 369 euro. Inserisci il codice promozionale TECHWEEK24 al momento del pagamento per ottenerlo a questo prezzo.

Dunque dal prezzo originale, che puoi vedere sullo store ufficiale di Samsung, c’è uno sconto che ti permette di risparmiare la bellezza di 105 euro. Davvero niente male per uno degli smartphone ancora in auge, con caratteristiche straordinarie che non deludono affatto.

Samsung Galaxy A35 non delude mai

Samsung Galaxy A35 è una delle scelte migliori di oggi perché si tratta di uno smartphone con caratteristiche straordinarie a un prezzo contenuto. Ad esempio è dotato di un processore Octa-core e possiede 8 GB di RAM che garantiscono prestazioni elevate. Ha uno spazio di archiviazione da 256 GB espandibile fino a 1 TB grazie allo slot per la scheda microSD.

Con un peso di soli 209 g e uno spessore di appena 8,2 mm risulta maneggevole e nasconde però una batteria da 5000 mAh che offre molte ore di autonomia. Possiede un display Super AMOLED da 6,6 pollici FHD+ con una risoluzione 1080 x 2340 e una frequenza di aggiornamento massima 120 Hz. E poi è dotato di una fantastica fotocamera posteriore che ha un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico, autofocus e zoom digitale fino a 10x.

Queste non sono le uniche caratteristiche ma come puoi vedere già con queste poche è chiaro che siamo di fronte a uno smartphone davvero eccellente. Il prezzo oggi è anche basso. Dunque vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A35 a soli 264,09 euro, invece che 369 euro. Ricordati di inserire il codice promozionale TECHWEEK24 al momento del pagamento per ottenerlo a questo prezzo. Ordina lo immediatamente e lo riceverai in pochissimi giorni comodamente a casa tua senza pagare la spedizione.