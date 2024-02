Samsung Galaxy A35 5G: tutto pronto per questo atteso DEBUTTO

Dopo avervi parlato del possibile arrivo di Galaxy F15 5G, ecco che un altro smartphone di fascia economica conquista il centro della scena: stiamo parlando di Samsung Galaxy A35 5G, in procinto di essere lanciato in India e successivamente nel mercato globale.

Recentemente, il dispositivo è stato rintracciato nel database di Google Play Console, identificato dal numero di modello SM-A356E. Le informazioni ne confermano il nome e il design, quest’ultimo già anticipato qualche mese fa.

Manca poco alla presentazione di Samsung Galaxy A35 5G

Secondo quanto riportato nell’elenco di Google Play Console, Samsung Galaxy A35 5G includerà un chipset Exynos 1380 abbinato alla GPU ARM Mali G68 ed una memoria RAM da 8 GB. Funzionerà con OneUI basata su Android 14. Nella zona anteriore troverà spazio un display piatto con cornici non proprio sottilissime, risoluzione di 1080×2340 pixel, 450 DPI ed una fotocamera selfie nel piccolo foro centrale in alto. Purtroppo, l’elenco non fornisce ulteriori dettagli riguardo allo smartphone.

Sebbene la stessa Samsung mantenga un velo di segretezza, Galaxy A35 5G è stato avvistato anche su altre piattaforme di certificazione. Su Geekbench, il telefono ha ottenuto punteggi di 1020 nel test single-core e 2973 nel test multi-core. L’unità è stata registrata poi su NBTC e BIS in India, con lo stesso numero di modello. In attesa che vengano condivise online nuove anticipazioni, vi ricordiamo che invece Samsung Galaxy A34 5G (ossia il diretto predecessore) è attualmente in sconto del 37% su Amazon ad un prezzo promozionale di soli 252 euro.

