Samsung Galaxy A35 5G da 256GB passa da 409€ a 253€ solo su eBay

Tieniti pronto perché ti sto per segnalare un’offerta davvero straordinaria che trovi solo su eBay. Se vuoi uno smartphone dalle ottime prestazioni senza spendere un capitale allora metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy A35 5G a soli 253 euro, invece che 409 euro.

Il prezzo di listino su eBay non viene segnalato ma lo puoi tranquillamente vedere sullo store ufficiale di Samsung ed è esattamente quello che vedi sopra. Quindi adesso non c’è solo uno sconto del 37% ma un risparmio di ben 156 euro sul totale. Non c’è che dire a questo prezzo è davvero uno dei migliori smartphone che puoi acquistare.

Samsung Galaxy A35 5G: grande qualità a prezzo mini

Samsung Galaxy A35 5G non delude affatto e in questo momento detiene uno dei migliori rapporti qualità prezzo sul mercato. Si presenta con uno splendido display Super AMOLED da 6,6 pollici e una risoluzione FHD+ con refresh rate a 120 Hz. Ha un peso di 209 grammi e uno spessore di 8,2 mm. Potrai inserire fino a due schede Sim e sfruttare la tecnologia 5G per navigare su Internet alla velocità della luce.

In questa versione il potente processore Octa-core è supportato da 8 GB di RAM e gode di uno spazio di archiviazione da 256 GB che potrai eventualmente ampliare con una scheda microSD fino a 1 TB. Se ami la fotografia potrai immortalare momenti memorabili con la fotocamera posteriore multipla da 50 MP. È dotato poi di una batteria con capacità da 5000 mAh e ricarica rapida. Inoltre questa versione non è brandizzata e dunque risulta anche più fluida.

Non ci sono dubbi, a questo prezzo è da prendere al volo. Quindi non aspettare che l’offerta scada o che le unità disponibili spariscano. Vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A35 5G a soli 253 euro, invece che 409 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.