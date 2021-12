Samsung Galaxy A33: sarà certificato IP67 (RUMOR)

Il Samsung Galaxy A33 è nelle notizie da fine settembre. Recentemente, un rapporto dalla Corea del Sud ha suggerito che questo telefono potrebbe arrivare con la certificazione contro la polvere e l'acqua. Nel giro di pochi giorni, un altro rapporto ribadisce proprio ciò e rivela persino il grado di protezione IP (Ingress Protection).

Samsung Galaxy A33: cosa sappiamo al momento?

Secondo le fonti di SamMobile, il prossimo Samsung Galaxy A33 sarà resistente all'acqua, come affermato dal rapporto di The Elec. Le fonti della pubblicazione affermano che il telefono sarà certificato IP67 come la serie Galaxy A52 e il midrange premium A72.

Sebbene la protezione sarà inferiore a quella dei dispositivi Galaxy premium con un grado di protezione IP68, il telefono sarà comunque in grado di sopravvivere sott'acqua (1 m di profondità) per un massimo di 30 minuti. Questo è abbastanza buono per essere un device di fascia media con un prezzo tutto sommato molto contenuto.

Secondo i rapporti precedenti, il terminale avrà un design simile a quello del Galaxy A53 e del Galaxy A73 ma sarà privo del jack per cuffie da 3,5 mm. Tuttavia, a differenza di quei prodotti, questo avrà una tacca a goccia invece di un foro. Per quanto riguarda i colori, dovrebbe arrivare in diverse colorazioni: nero, bianco, azzurro e arancione.

Sfortunatamente, non abbiamo ulteriori dettagli sul midrange Samsung in questione, tranne che arriverà in una variante solo 5G supportata da una batteria da 5.000 mAh. Non vediamo l'ora di saperne di più su questo smartphone prima del suo annuncio ufficiale previsto per l'inizio del 2022.