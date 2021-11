Samsung Galaxy A33 5G: sarà questo il suo design?

Una nuova fuga di immagini dal vivo del Samsung Galaxy A33 5G ci permette di scoprire quale sarà il design completo del device a pochi mesi di distanza dal debutto ufficiale previsto per l'inizio del 2022.

Samsung Galaxy A33 5G: eccolo in nuove immagini dal vivo

Un nuovo leak ha appena rivelato le immagini dal vivo del Galaxy A33 5G, futuro midrange dell'OEM sudcoreano. Le nuove fotografie rivelano il telaio, lo stampo e il case posteriore dello smartphone, che rivela un design in linea con i rendering di cui avevamo parlato in precedenza.

Le immagini trapelate sono state condivise da 91Mobiles che ha dichiarato che gli scatti dal vivo riguardano l'SM-A336, che è il numero di modello del prossimo Galaxy A33 5G. Guardando queste immagini, il dispositivo sembra anche avere una protuberanza rettangolare relativa al comparto fotografico posto sulla back cover. I render di cui avevamo parlato in precedenza mostravano il modulo con quattro ottiche e un flash LED.

Le immagini dal vivo rivelano anche ritagli per gli altoparlanti inferiori, un microfono, la porta USB di tipo C, i bilancieri del volume e persino il pulsante di accensione. Lo slot per schede SIM sarà alloggiato nella parte superiore del telefono. Sebbene i dettagli più fini siano ancora sconosciuti, l'A33 5G dovrebbe presentare un display Infinity U da 6,4 pollici con una tacca a goccia.

Lo schermo sarà, probabilmente, un pannello AMOLED con risoluzione FHD+. Le immagini trapelate hanno anche rivelato che il dispositivo non sarà dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm. Secondo quanto riferito, il telefono verrà lanciato all'inizio del 2022, presumibilmente a gennaio. Quindi restate connessi per ulteriori informazioni, poiché vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.