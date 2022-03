Samsung Galaxy A73, A53 ed A33 5G: data della presentazione ufficiale

Samsung Galaxy S22, ultima gamma di smartphone Android di fascia alta presentati dall'azienda sudcoreana, hanno certamente incontrato i favori del pubblico in termini di apprezzamento ed anche considerando le percentuali di vendita.

La società non si ferma: a breve saranno finalmente presentati alcuni dispositivi di fascia media a cui abbiamo più volte fatto richiamo in nostri precedenti articoli: i modelli specifici, salvo clamorosi cambi di rotta, dovrebbero essere Galaxy A73, Galaxy A53 e Galaxy A33 5G.

Nuovi smartphone Samsung midrage in arrivo fra qualche giorno

In un recente post del leaker Evan Blass (@evleaks) è stato condiviso il poster promozionale dei prossimi smartphone Samsung della serie Galaxy A. Tuttavia, l'immagine in questione non rivela alcuna informazione specifica circa i dispositivi. Molto probabile che si tratti di Galaxy A33 , Galaxy A53 e Galaxy A73 5G:

All'interno del poster c'è però un dettaglio fondamentale, che fin da subito salta all'occhio. La data della presentazione ufficiale, considerando affidabile ciò che vi abbiamo appena mostrato, sarebbe fissata per il giorno giovedì 17 marzo (tra pochissimo insomma). L'evento sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale di Samsung. Nel frattempo, dai teaser delle clipart riprodotte nel poster, sembra che i principali punti salienti dei telefoni includano schermo, fotocamera, fotografia in condizioni di scarsa illuminazione e maggiore resistenza all'acqua rispetto ai modelli di precedente generazione.

Soffermandoci per un istante sui singoli modelli, ricordiamo che Samsung Galaxy A73 5G dovrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 108 MP, in compagnia dell'obiettivo ultra grandangolare da 12 MP, del teleobiettivo con zoom da 8 MP e del sensore macro da 2 MP. Samsung Galaxy A53 5G farebbe affidamento su una fotocamera principale da 64 MP accompagnata dall'obiettivo ultrawide da 12 MP ed altri due sensori da 5 MP. Infine, sul Samsung Galaxy A33 5G dovrebbe esserci una fotocamera posteriore principale da 48 MP, lente ultra-wide da 8 MP, sensore di profondità da 5 MP e fotocamera macro da 2 MP.

Aggiornamento ore 12:43: un comunicato stampa di Samsung, appena giunto in redazione, conferma l'evento di presentazione ufficiale della nuova gamma di smartphone Galaxy A per il giorno 17 marzo.