Samsung Galaxy A32 inizia a ricevere la One UI 4.1 con un mare di novità

A pochi giorni dall’arrivo della One UI 4.1 per Samsung Galaxy A72, in queste ore il colosso sudcoreano ha avviato il rilascio dell’ultima versione della One UI anche per lo smartphone di fascia economica Samsung Galaxy A32 5G.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il device di Samsung sta ricevendo il firmware A325FXXU2BVD6 a partire dall’India con le patch di sicurezza di aprile; ricordiamo che si tratta di un update molto importante in quanto corregge la grave falla di sicurezza “Dirty Pipe” che mette a rischio tutti i device muniti di Android 12.

Samsung Galaxy A32 5G riceve l’aggiornamento alla One UI 4.1 con Android 12

Tutti gli utenti muniti del device di Samsung possono controllare fin da subito la disponibilità dell’aggiornamento tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo la ricezione della notifica OTA di sistema.

Considerando la nuova policy di Samsung è molto probabile che il nuovo firmware sarà disponibile nel nostro Paese già a partire dai prossimi giorni: tenete quindi sott’occhio l’arrivo di eventuali notifiche di update.

Le caratteristiche più peculiari della One UI 4.1

Mentre la One UI 4.1 continua a farsi spazio su un numero sempre maggiore di device, ricordiamo alcune delle sue più importanti funzionalità tra cui:

Expert RAW, per scattare foto e girare video di qualità con tool professionali;

Grammarly in Samsung Keyboard (l’italiano non è ancora supportato);

Condivisione rapida dello schermo con Google Duo;

Condivisione facilitata di file e foto;

Object Eraser, per rimuovere facilmente ombre, riflessi e oggetti indesiderati dalle foto.

I consigli di Telefonino.net

Se sei alla ricerca di un ottimo medio gamma già aggiornato alla One UI 4.1 a un prezzo incredibilmente vantaggioso, non farti scappare questa strepitosa offerta di Amazon su Samsung Galaxy A52s 5G.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy A32 5G : tutti i prezzi

La miglior offerta per Samsung Galaxy A32 5G è quella di Ebay: il prezzo, oggigiorno quello più appetibile tra tutte le opzioni disponibili, equivale a 42,85€.

Di seguito tutte le offerte attualmente accessibili